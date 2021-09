El jutge ha requerit una fiança de mil euros a cada un dels tretze encausats en l'operació Judes, vinculats a l'entorn dels CDR i sobre qui pesa una acusació de pertinença a una organització terrorista, i a nou d'ells, a més, de tinença i fabricació de substàncies o aparells de caràcter terrorista. Les defenses han presentat els escrits per impugnar la resolució de processament entre dimarts i dimecres.

L'anunci s'ha fet en el marc de la declaració de cinc dels encausats als jutjats de Sabadell, on han rebut el suport d'unes 150 persones, entre elles l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el diputat de la CUP Xavi Pellicer, i els exalcaldes Maties Serracant (Crida) i Juli Fernàndez (ERC), actualment també diputat.

Inicialment havien de declarar en les indagatòries d'aquest dimecres sis dels encausats als jutjats de Sabadell, però finalment un d'ells ha demanat un ajornament per impossibilitat d'assistir a la cita. A Vic hi ha declarat un altre dels encausats, i tots sis se sumen als cinc que ja van declarar dilluns als jutjats de Mollet i un altre que ho va fer als de Cerdanyola.

"A Sabadell tots s'han acollit al seu dret de no declarar menys en Jordi Ros, que ha manifestat que no ratifica la seva declaració davant del jutjat d'instrucció perquè estava sota pressions i coaccions de la Guàrdia Civil", ha manifestat Xavier Monge, advocat d'Alerta Solidària i representant de Ros. Ha recordat, a més, que aquesta declaració es troba sota investigació al jutjat número 2 de Sabadell.

Monge ha confirmat que el jutge ha requerit, tal i com demanava la fiscalia, una fiança de mil euros per a cada un dels encausats, i que se sumen als 45.000 euros que ja s'han dipositat sota el mateix concepte. Es tracta d'una fiança que es preveu en la llei d'enjudiciament criminal, però que els advocats consideren que en aquest cas el jutge ha establert un import arbitrari, en no haver-hi danys reportats.

Tal i com van anunciar les defenses dilluns, en les declaracions a Mollet, entre dimarts i dimecres han presentat els escrits de nul·litat per impugnar la resolució de processament, en considerar que no han tingut accés a part de les proves i indicis que serveixen per inculpar els investigats. La previsió és que fins al 2022 no se sàpiga la data del judici, si finalment s'acaba formalitzant.