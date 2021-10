La ministra Raquel Sánchez ha anunciat aquest divendres una inversió de 3.000 milions a Catalunya als Pressupostos del 2022, la comunitat que "més dotació rebrà" del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.

La titular d'aquesta cartera ho ha dit durant la clausura de la segona edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW). "Volem que Catalunya torni a ser el motor de la transformació que aquest país necessita i que recuperi el múscul industrial, la capacitat exportadora, la força empresarial i la riquesa social", ha afegit.

L'acte també ha comptat amb el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, que ha anunciat que la pròxima BNEW se celebrarà del 3 al 6 d'octubre del 2022.

També hi ha hagut Albert Castellanos, secretari del Departament d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, que ha vaticinat que entre aquest any i el vinent "superarem les xifres econòmiques prepandèmiques". En aquest sentit Castellanos ha afirmat que el Govern té la voluntat d'aprofitar els fons europeus per a les pimes, per "construir una economia molt més industrialitzada".