El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va anunciar ahir que el sector cultural podrà recuperar el 100% de l’aforament «molt aviat», en un termini de 15 dies com a màxim. Si s’ampliés l’aforament la setmana que ve, la mesura s’aplicaria als espectacles de la Fira Mediterrània, ara al 70 %. Segons els responsables del mercat manresà, si es permet recuperar tota la capacitat dels espais ells aplicaran l’ampliació seguint «el protocol que marci el Procicat».

En una entrevista a TV3 ahir recollida per Europa Press, Argimon va afirmar que aquest sector –en què actualment l’aforament està limitat al 70%– «evidentment necessita el 100%, com tots, però és un sector que, a diferència d’Europa, s’ha mantingut obert i amb aforaments superiors a altres entorns».

Després de la primera nit en què l’oci nocturn va obrir amb el passaport covid a Catalunya, va explicar que no hi havia hagut incidències i que s’havien registrat 20.000 lectures de passaports covid als locals.

A més, va informat que la Generalitat no es planteja aplicar el certificat covid en cap àmbit més, i que intentaran mantenir-lo en discoteques i bars musicals «el menor temps possible».

No obstant això, es va obrir a la possibilitat d’introduir-lo de manera temporal en altres sectors en cas que les dades epidemiològiques empitjoressin.

El certificat covid és una eina «temporal» i per al temps «més curt possible»

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va recalcar ahir que el certificat covid, que des de la mitjanit de dijous cal per entrar a les discoteques a Catalunya, és una eina «temporal» i per al temps «més curt possible».

En una roda de premsa a l’Hospitalet, el conseller va ressaltar que l’ús del certificat, que va avalar el Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya, és una mesura per donar més seguretat a la reobertura de l’oci nocturn, però que no pot durar molt temps perquè suposa una «afectació a drets i llibertats». «És temporal i per al temps més curt possible», va insistir, i va descartar aplicar-lo a sectors que ja estan operant des de fa mesos, com la cultura, els esports o la restauració, ni quan s’ampliïn els aforaments. Va assegurar que la voluntat del Govern és «normalitzar els aforaments en general» les properes setmanes. Així si s’amplien els aforaments no s’afegirà l’ús del certificat covid. Argimon va puntualitzar que, només si «les dades empitjoressin», el Govern podria optar per demanar a la justícia l’ús del certificat en altres sectors, en lloc de «fer un pas enrere» en la relaxació de mesures per haver d’imposar una nova restricció.