Un desnonament exprés a l’Hospitalet de Llobregat va acabar ahir amb una dona detinguda per desobediència als agents de l’autoritat i un delicte lleu d’ocupació d’habitatge. Els Mossos d’Esquadra es van desplaçar a la zona per dur a terme un desnonament per requeriment judicial, ja que la dona okupa havia llogat des de feia una setmana un pis que estava buit, irregularment i sense el permís del propietari. La dona va mostrar resistència a sortir de l’immoble.