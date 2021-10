El futur canceller d’Àustria, Alexander Schallenberg, (Partit Popular d’Àustria, ÖVP) i el líder del partit d’Els Verds, Werner Kogler, van segellar ahir en una reunió la continuïtat del Govern de coalició bipartit després de la dimissió dissabte de Sebastian Kurz com a canceller, una exigència dels ecologistes després de la seva implicació en un escàndol de corrupció. Així, el més probable és que Schallenberg prengui possessió del càrrec avui i s’anul·li el risc de moció de censura, que ja tenia programada la votació per a dimarts que ve.

Schallenberg i Kogler no van arribar a comparèixer junts, però van publicar una declaració conjunta ahir confirmant la seva voluntat de treballar junts després d’una trobada d’una hora en el qual han participat només els dos dirigents polítics.

Kogler va comparèixer en roda de premsa i va qualificar la reunió de «bona i fiable» i va destacar que s’«obre un nou capítol en la cooperació» entre totes dues parts. Ha estat una conversa «profunda», va destacar en la seva compareixença, en la qual no va admetre preguntes.

La declaració conjunta publicada posteriorment destaca l’«atmosfera de confiança» de la trobada. «Els projectes planificats, com ara la reforma fiscal o els pressupostos, seguiran endavant segons el que es preveu», van subratllar, segons recull la televisió pública ORF.

Schallenberg va visitar el Palau Imperial de Hofburg, seu de la Presidència austríaca, on va reunir-se amb el president, l’ecologista Alexander van der Bellen i el mateix Van Der Bellen va convocar una roda de premsa. Abans de la trobada amb el president, Schallenberg va advertir que és una tasca «enorme» en una breu declaració a la premsa.

Schallenberg podria conservar el càrrec de ministre d’Afers Exteriors, però ja sonen alguns noms per a la cartera, com Karoline Edtstadler, secretària d’Estat de Política Europea; el número dos de Schallenberg, Peter Launsky-Tieffenthal, el seu antecessor en el càrrec, Michael Linhart, actualment ambaixador a París, i el de l’ambaixador austríac davant la Unió Europea, Nikolaus Marschik.

Kurz i nou persones més estan acusades de desviar fons públics a una empresa de premsa per impulsar les seves aspiracions polítiques. En l’última setmana la Fiscalia ha escorcollat diverses seus oficials.

A conseqüència de l’escàndol, Els Verds, soci minoritari del Govern de Kurz, va demanar la seva dimissió, la qual cosa finalment es va materialitzar dissabte, encara que Kurz continuarà com a president de l’ÖVP i portaveu del seu grup parlamentari, per la qual cosa en mitjans austríacs consideren que es mantindrà com a «canceller a l’ombra».