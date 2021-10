Les publicacions d’una noia de 15 anys a Instagram poden ser clau per determinar la culpabilitat final d’un adult, veí seu en un poble de Madrid, que va ser jutjat i condemnat a 12 anys de presó per violar-la al seu domicili el 2019. Les publicacions a les xarxes de la víctima no es van valorar perquè no es va deixar a la defensa aportar-les. Malgrat que el presumpte agressor va ser trobat culpable per l’Audiència Provincial de Madrid i després pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJ), el Suprem ha donat ara la raó a la seva defensa i obliga repetir el judici perquè es tinguin en compte tant les publicacions de la noia a la xarxa social com l’anàlisi que va fer un pèrit de les mateixes. La sentència, dictada el 9 de desembre, ordena retrotreure les actuacions per decidir l’admissió de les proves per part d’un tribunal integrat per jutges diferents als que van adoptar la decisió, per tal de garantir «els drets a la defensa eficaç i a un procés equitatiu».