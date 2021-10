L’home acusat d’assassinar dimecres cinc persones amb arc i fletxes a la ciutat de Kongsberg (Noruega) s’havia convertit a l’islam i la policia havia pogut constatar els seus senyals de radicalització, va explicar ahir el cap de la policia regional Ole Bredrup Saeverud en una conferència de premsa. L’atac sembla que va ser un atemptat terrorista, segons els serveis d’intel·ligència noruecs (PST), que van matisar que «la investigació, conduïda per la policia del districte sud-oest, ha de determinar què el va motivar». Diversos mitjans van identificar l’agressor com Espen Andersen Bråthen, un danès de 37 anys que resideix des de fa temps a Kongsberg, una petita ciutat d’uns 25.000 habitants situada a uns 80 quilòmetres a l’oest d’Oslo. Quatre dones i un home d’entre 50 i 70 anys van perdre la vida i dues persones més van quedar ferides en aquest atac. Les dues estan fora de perill.

La intel·ligència noruega va destacar que es tracta d’algú que estava sota el seu radar i que aquest tipus d’atacs a l’atzar en llocs públics són típics de fonamentalistes islàmics. La policia, que dona per fet que va actuar sol i que va confirmar que havia fetservir més armes en l’atac, dubta, però, de la seva motivació real, cosa que pot estar relacionada amb l’historial de l’agressor. Informacions publicades per l’agència NTB i la televisió pública NRK, però no confirmades oficialment, revelen que Bråthen va ser condemnat el 2012 a 60 dies de presó condicional per robatori i possessió de drogues; i el juliol del 2020, un tribunal va dictar sis mesos de prohibició de visita a la seva família a Kongsberg. Dos mesos abans d’aquesta condemna, havia entrat a casa dels seus pares i amenaçat de matar el seu progenitor.