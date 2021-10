Jordi, Marta, Pere, Oleguer i Mireia, cinc dels set fills de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Marta Ferrusola, van ingressar set milions d’euros en efectiu a diversos comptes a Andorra vinculats a societats offshore a Panamà que, després, van utilitzar per invertir en accions. Així consta en la documentació obtinguda en els Pandora Papers, una investigació del Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ), en la qual han participat LaSexta i El País.

Els moviments del clan Pujol es van produir pocs dies després que El Mundo publiqués el 17 de novembre de 2012 un esborrany de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia en el qual s’assegurava que la família posseïa 137 milions d’euros en un compte en un banc de Ginebra (Suïssa), Lombard Odier, a través d’una fundació de la família de la qual depenien vuit societats.

Els fills dels Pujol es van aprofitar de les seves societats creades a través del despatx panameny Alemán, Cordero, Galindo i Lee (Alcogal), un dels catorze bufets dedicats a l’obertura de mercantils offshore al centre d’aquesta investigació. Amb aquestes mercantils van obrir comptes a la Banca Privada d’Andorra (BPA) només dos dies després, el 19 de novembre, on van ingressar els set milions d’euros.

Les fundacions són conegudes per la Policia i l’instructor del cas Pujol a l’Audiència Nacional: Kopeland (Jordi Pujol Ferrusola), Clipperland (Pere Pujol Ferrusola), Doral (Marta Pujol Ferrusola), Doneran (Mireia Pujol Ferrusola) i Kamala (Oleguer Pujol Ferrusola).

Cada un dels fills de l’expresident va ingressar els diners en metàl·lic a les seves respectives societats. El que més, el primogènit, Jordi: en només un dia va ficar-hi 3,6 milions d’euros en sis operacions. Els seus germans van manejar quantitats més modestes: Mireia, 1,2 milions d’euros; Oleguer, 900.000 euros; Pere, 146.000; i Marta, 71.000 euros.

L’artífex d’aquests moviments és José Corneli Berdiales, el presumpte testaferro del clan Pujol, i que actua com a representant de les societats. Tots els ingressos es van produir el mateix dia: el 21 de novembre de 2012, quatre dies després de conèixer-se la informació i només dues jornades més tard de l’obertura dels comptes.

Els cinc fills de Jordi Pujol van utilitzar aquests set milions d’euros per a la compra d’accions en destacades companyies espanyoles: Telefónica, Santander, Iberdrola o Caixabank, entre d’altres empreses.

Un client «agressiu»

Segons la documentació obtinguda en els Pandora Papers, al BPA li van especificar que l’obertura d’aquests comptes es va produir per realitzar inversions, s’especificava que es produiran més de cinc operacions en un any, amb un horitzó temporal d’entre un i tres exercicis. La rendibilitat que esperaven d’aquestes inversions era aconseguir entre un -5% i un 8%. D’on procedien els diners? D’«activitats empresarials». Els documents també qualifiquen el client, representat per Corneli Berdiales, com a «agressiu».

En una carta d’Alcogal als òrgans reguladors, que pregunten per les informacions que van ser requerides per les autoritats espanyoles sobre Pujol, el bufet nega que sigui un client seu. «Segons els nostres registres i els del Registre Públic, podem assenyalar que no tenim coneixement que el senyor Jordi Pujol Ferrusola ocupés una posició a Kopeland Foundation. (...) El senyor Jordi Pujol Ferrusola no és, ni ha estat client d’Alemán, Cordero, Galindo & Lee».

Els Pandora Papers són la major col·laboració periodística de la història. Més de 600 periodistes de 150 mitjans i gairebé 120 països han participat en la investigació de 12 milions de documents obtinguts de 14 despatxos que es dediquen a la creació de societats offshore. El projecte ha estat coordinat pel Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació, en el qual participen laSexta i El País com a socis espanyols, i del qual formen part mitjans internacionals com The Washington Post, The Guardian o el Süddeutsche Zeitung.