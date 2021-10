El portaveu de JxCat al Senat, Josep Lluís Cleries, ha dit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez que el seu partit "està obert a la negociació dels pressupostos generals de l'Estat" per al 2022, però l'ha avisat que no els trobarà "si vol seguir aixecant la camisa" als catalans. Cleries ha retret la baixa execució pressupostària així com la manca de resposta a reivindicacions dels partits independentistes, com el traspàs de Rodalies. "No ens serveixen de res els anuncis d'inversions milionàries si són absolutament falsos", ha dit el senador aquest dimarts a la tarda a la sessió de control a la cambra alta.

Cleries ha responsabilitzat el govern espanyol de l'aturada de l'ampliació del Prat i ha retret que "retiressin unilateralment la inversió". Sánchez ha respost que "el context i les condicions es donen" perquè els partits independentistes donin suport als comptes públics i ha agraït a Junts que s'obri "almenys a conversar". Sobre l'ampliació del Prat, el president espanyol ha negat que s'hagi aturat per manca de voluntat del seu executiu. "No s'ho creu ni vostè", ha afirmat.