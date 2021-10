El Consell de Ministres va aprovar ahir la reforma de la llei d’estrangeria amb l’objectiu d’afavorir la integració de menors estrangers i joves extutelats. La mesura beneficiarà prop de 15.000 persones, 7.000 dels quals són joves d’entre 18 i 23 anys i 8.000 són menors no acompanyats. Amb aquesta modificació del reglament, el Govern espanyol posa fi a la situació actual, en què de facto s’impedia la inclusió dels menors no acompanyats i els joves extutelats. Segons la portaveu de l’executiu, Isabel Rodríguez, la reforma permet «ajustar-se a la realitat actual del país», alinear-se amb la normativa de la resta de països de la Unió Europea i facilitar que els afectats «puguin tenir una vida independent».

La proposta aprovada ahir a petició del Ministeri d’Inclusió –i treballada amb onze governs autonòmics, entitats del tercer sector i particulars- inclou una sèrie de canvis als articles 196, 197 i 198 per promoure la inclusió i reduir la vulnerabilitat dels menors. L’objectiu és evitar que les persones que arriben a la majoria d’edat indocumentada puguin accedir al mercat laboral a partir dels 16 anys. En concret, la modificació de l’article 196 preveu la reducció del termini per acreditar la impossibilitat de retorn, que passa dels nou mesos actuals al cap de tres mesos. Alhora, el mateix article incrementa la vigència de l’autorització inicial d’un a dos anys i amplia a tres anys l’autorització de renovació. Aquestes mateixes autoritzacions de residència, a més, permetran que la persona pugui treballar quan compleixi els 16 anys. Amb la modificació dels articles 197 i 198 es crea un règim propi per als menors no acompanyats que assoleixin la majoria d’edat. Per a aquells que arribin als 18 anys amb documentació, s’estableix un règim propi que afavorirà la continuïtat de l’autorització que tenien com a menors. En el cas dels menors que compleixin els 18 i que no tinguin documentació, es fixa un nou sistema per documentar-los. En aquest cas, també accediran a una autorització per residir i treballar. Finalment, per als joves extutelats d’entre 18 i 23 anys que no tenen documentació, es posarà en marxa un procediment perquè puguin accedir a l’autorització prevista. «Així, s’evita que quedin en irregularitat sobrevinguda i es generin situacions d’exclusió social», assenyala el Govern espanyol.

Per la seva banda, l’Aliança per la millora del sistema de protecció de la infància, l’adolescència i la joventut en situació de vulnerabilitat, formada per les entitats ECAS, FEDAIA i FEPA, va celebrar la decisió del Consell de Ministres d’aprovar la reforma de la llei d’Estrangeria. L’Aliança afirma que la reforma «dona resposta a una situació absurda i injusta àmpliament demandada» pel sector. En aquest sentit, va recordar que la situació d’aquest col·lectiu es va veure agreujada després de l’aplicació de les sentències del Tribunal Suprem, que «endurien encara més» els requisits per renovar permisos de residència i «condemnaven una part important» d’aquests joves «a quedar indocumentats i trobar-se en situació d’irregularitat».

Així, l’Aliança, que el 2020 va atendre 4.030 joves extutelats, 2.790 dels quals estrangers i 1.532 majors d’edat sense permís de treball, celebra que l’esborrany de la reforma prevegi un règim jurídic «específic» per als menors no acompanyats i per a la joventut extutelada, que podrà obtenir el permís de treball des dels 16 anys i veuran flexibilitzats els mitjans econòmics en les renovacions successives.