La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha posat en marxa el procés perquè el diputat d’Unides Podem Alberto Rodríguez deixi el seu escó després de dies de tensió entre el Poder Legislatiu i el Judicial. A Rodríguez se li va comunicar ahir l’ofici del Tribunal Suprem que l’inhabilita després de ser condemnat per un delicte d’atemptat a agents de l’autoritat, una pena d’un any i 15 dies de presó, commutable per una multa, i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de condemna i Batet així l’hi va fer saber de manera personal. La líder d’Unides Podem, Ione Belarra, va qualificar el procés de «prevaricació», al mateix temps que va criticar que hagi estat condemnat sense proves i amb l’objectiu de treure-li l’escó.