El Govern de la Generalitat analitzarà jurídicament si ha de tornar les multes de l’estat d’alarma després que l’Estat hagi anunciat que ho farà. L’executiu estatal ha pres aquesta decisió un cop el Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat de la mesura que van obligar a confinar la població al principi de la pandèmia de la covid-19.

En el cas de Catalunya, la competència és de la Generalitat, i és per això que ara s’analitza jurídicament quina decisió s’ha de prendre. En tot cas, fonts del Govern afirmen que, sigui quina sigui la decisió presa, suposa una «complexitat important», per la qual cosa es vol fer una anàlisi acurada. Les mateixes fonts indiquen que segons les últimes dades disponibles hi ha 146.000 expedients creats. A 83.000 encara no s’ha imposat cap sanció, a 63.000 s’ha imposat una multa i en 23.000 casos la persona afectada ja l’havia pagat. L’import aproximat és de 3,1 milions d’euros.

El Govern central ha ordenat crear un equip de treball per procedir a la devolució de les multes. Les devolucions es realitzaran d’ofici a través de les Delegacions i Subdelegacions, des d’on es requerirà als a afectats prèviament que identifiquin el número de compte bancari.