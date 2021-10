Els Mossos d'Esquadra han detingut l'exvicepresident del Parlament Josep Costa (JxCat) perquè comparegui com a investigat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per desobediència, després que plantés la jutge quan el va citar a declarar el passat 15 de setembre.

Segons han informat fonts de JxCat, Costa ha estat traslladat a la seu del TSJC per comparèixer davant la jutge Maria Eugènia Alegret, que l'investiga per desobediència per haver tramitat al novembre de 2019, com a vicepresident del Parlament, resolucions a favor de l'autodeterminació i de reprovació de la monarquia.