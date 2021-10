Roma, que acollirà aquest cap de setmana la cimera del G20, ha desplegat un potent operatiu de seguretat amb més de 5.000 policies que patrullaran els carrers per evitar manifestacions violentes com les que es van produir fa quinze dies contra l’obligació del passaport sanitari i que van derivar en greus disturbis i en l’assalt a la seu del principal sindicat italià. La zona de l’EUR, un barri perifèric que va manar construir Benito Mussolini els anys 30, acollirà la cimera i ha estat declarada zona vermella de màxima alerta. Tota l’àrea romandrà completament tancada al trànsit i s’ha disposat el tancament dels col·legis i les empreses allí radicades des d’avui fins diumenge. Es preveun manifestacions dels activistes contra l’emergència climàtica de Fridays For Future, i de treballadors que han perdut el seu treball i d’ONG, que protestaran contra la dificultat dels països amb menys recursos econòmics per accedir a les vacunes anticovid.