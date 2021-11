El govern central i el de la Generalitat van acordar ahir, en un clima de «lleialtat màxima» després de superar els «obstacles» dels últims anys, ampliar un 20 %, fins a 22.006 agents, la plantilla dels Mossos d’Esquadra.

Així ho van acordar tots dos executius en la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, celebrada al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president català, Pere Aragonès, i amb la presència del ministre d’Interior, Fernando Gran-Marlaksa, el conseller Joan Ignasi Elena i els comandaments dels Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Malgrat que Elena i Marlaska van comparèixer per separat davant la premsa -a diferència del que va ocórrer en l’última Junta, el 2018-, tots dos van ressaltar el clima de cordialitat i de cooperació en què es va celebrar la trobada, en què va fructificar una de les principals peticions de la Generalitat en matèria de seguretat: ampliar el sostre de la plantilla dels Mossos.

El més gràfic va ser Marlaska, qui va treure transcendència al fet que la compareixença fos per separat: «no té cap rellevància, no cal buscar-hi res més, la relació i la coordinació és absoluta, perfecta, en un marc de confiança i lleialtat màxima».

«A la vista del que ha passat aquest matí, no m’equivoco si afirmo que amb el temps, i superant obstacles que crec que tots coneixen, hem sabut construir en aquests anys un model de cooperació i coordinació institucional satisfactori, m’atreviria a dir que exemplar. Hem sabut teixir una xarxa de coordinació policial útil i eficaç per garantir la seguretat i protecció de tots els ciutadans de Catalunya, que és l’única cosa que ha de preocupar-nos», va subratllar el ministre.

El principal acord aconseguit en la Junta comporta l’ampliació del sostre de la plantilla dels Mossos fins a 22.006 agents, cosa suposa un increment del 20 %, amb 3.739 efectius més que el màxim de 18.267 que es mantenia des del 2006. D’aquesta manera, s’incrementarà el ràtio d’agents per cada mil habitants, que actualment és de 2,365, fins a 2,628.

Elena va celebrar que aquest acord, en el qual els equips del ministeri i de la conselleria treballaven des de fa mesos, és «potser» la notícia «més rellevant» des del punt de vista de la seguretat a Catalunya en els últims 15 anys, ja que permetrà treballar per aconseguir una policia «més propera, que és l’ADN dels Mossos, més social i que defensi més els drets i llibertats, particularment dels més vulnerables». El conseller va advertir que l’increment del sostre de la plantilla és efectiu des d’ara, tot i que va reconèixer que la Generalitat no podrà contractar de forma immediata els 3.739 agents que falten perquè abans s’han de formar, per això es va comprometre a abordar un procés escalonat amb un creixement d’entre 800 i 900 policies anuals.

Marlaska va ressaltar també la importància que s’ampliï la plantilla dels Mossos, ja que és una mesura que creu positiva per a la seguretat, i va subratllar que tant el seu ministeri com la conselleria d’Interior comparteixen la «convicció» que la cooperació entre la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la policia catalana és «imprescindible» perquè és «eficaç» i rendeix «valuosos beneficis» per a la ciutadania, «més enllà de l’àmbit competencial de cada cos» o del seu «desplegament territorial».