Els ordinadors i telèfons mòbils de la família Pujol que estaven en mans de l’Audiència Nacional van ser robats fa gairebé un any per uns assaltants que van atracar la furgoneta MRW que els transportava a Barcelona per entregar-los als advocats de la defensa i encara no han estat localitzats.

Segons va avançar La Sexta i van confirmar a Efe fonts jurídiques, el robatori de la furgoneta, el 23 de novembre de l’any passat, va ser denunciat davant la policia per l’empresa MRW, que havia estat contractada pels advocats dels Pujol per portar de Madrid a Barcelona el material informàtic que des del 2014 era a l’Audiència Nacional. Els assaltants es van emportar tots els ordinadors, telèfons mòbils, llapis de memòria i dispositius informàtics que havien estat confiscats en els escorcolls ordenats per l’Audiència Nacional als domicilis i oficines de la família Pujol, en el marc de la investigació que dirigia el jutge José de la Mata sobre l’origen de la seva fortuna oculta.

La denúncia pel robatori de la furgoneta de MRW, que, segons la denúncia, va ser perpetrat per quatre persones pistola en mà, va recaure en un jutjat d’instrucció de Madrid, que va obrir una investigació que fins ara no ha permès identificar els assaltants ni ha donat cap altre resultat. Segons va detallar La Sexta, els assaltants van creuar un tot terreny davant la furgoneta de MRW, van rebentar una de les finestretes del vehicle i, després d’obligar el conductor a baixar-ne, van fugir amb tots dos automòbils.