La possibilitat d’un avançament electoral a la primera meitat de l’any que ve s’ha instal·lat definitivament al tauler polític andalús després del terratrèmol causat per la filtració de l’àudio del vicepresident, Juan Marín (Cs), assenyalant que seria «estúpid» tirar endavant uns pressupostos per al 2022. Els socis de govern, PP i Cs, intenten donar una imatge de normalitat a aquestes declaracions, situant-les en un context econòmic diferent i advers, al juny, i mantenen que això no afectarà l’estabilitat del Govern i que la vocació és acabar la legislatura.