L’exdiputat Eusebi Campdepadrós (JxCat) ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que no el jutgi per desobediència perquè les resolucions que va tramitar la Mesa del Parlament en l’etapa de Roger Torrent defensaven «en abstracte» l’autodeterminació sense exercir-la. Així ho sosté Campdepadrós en un recurs que ha interposat davant la sala civil i penal del TSJC perquè deixi sense efecte la seva resolució del 10 de novembre passat, en què el va deixar a un pas de judici al costat de l’expresident del Parlament Roger Torrent i els altres membres d’ERC i JxCat a la Mesa de la passada legislatura, per desobeir el Constitucional en tramitar el 2019 dues resolucions a favor de l’autodeterminació i de reprovació de la monarquia.

En el seu escrit, Campdepadrós marca distàncies entre les resolucions sobiranistes que la Mesa de la qual va formar part (i en què també figurava l’alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado) va tramitar en la passada legislatura amb les de l’etapa de Carme Forcadell, especialment la declaració de ruptura del 9 de novembre del 2015, ja que considera que no es pot establir cap «línia de continuïtat» entre ambdues perquè la primera pretenia exercir l’autodeterminació i la del 2019 no va superar el pla «declaratiu» per defensar aquest dret «en abstracte».

«Les noves resolucions -les que han deixat a un pas de judici els membres independentistes de la Mesa en l’etapa de Torrent- no manifesten en cap moment la voluntat ‘actual’ d’exercir el dret d’autodeterminació o de fer efectiva la sobirania del poble de Catalunya per la via de fet o al marge dels procediments de reforma constitucional», apel·la Campdepadrós, que en l’actual legislatura ja no és diputat de JxCAT. «No és el mateix defensar un dret que manifestar que es pretengui fer efectiu al marge dels procediments de reforma constitucionals», insisteix l’exdiputat de Junts en el seu escrit.