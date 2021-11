«Agraeixo al poble per lliurar-nos la victòria». Passada la mitjanit d’ahir, el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, es va presentar davant les pantalles de televisió per anunciar el triomf de l’oficialisme a les eleccions regionals i municipals. Acompanyat de tot el seu equip, Maduro va dir que el Partit Socialista Unit (PSUV) havia aconseguit la victòria a 20 dels 23 estats regionals. En aquestes eleccions hi va participar una part de l’oposició sota l’aliança anomenada la Taula de la Unitat Democràtica (MUD), però sense èxit. La participació electoral va ser baixa: només el 41,8%. Per primer cop en quinze anys, observadors de la Unió Europea, de l’ONU i del nord-americà Centre Carter van supervisar les urnes. El nou Consell Nacional Electoral (CNE) va limitar en part els habituals abusos oficialistes, encara que més del 50% dels candidats que van ser inhabilitats pertanyen al chavisme dissident.

En aquestes eleccions també estaven en joc 335 alcaldies, a més de consells municipals. L’oposició ha pagat una vegada més el preu de la divisió i la falta d’un horitzó comú. Anys enrere va apostar per l’abstencionisme. Aquest cop una part important dels adversaris del Govern va acceptar participar a les eleccions.