El primer ministre italià, Mario Draghi, i el president francès, Emmanuel Macron, van signar ahir a Roma el Tractat del Quirinal, un acord considerat per tots dos «històric» per impulsar l’eix francoitalià a Europa i començar una nova era en les relacions entre els dos països, un cop superades les dificultats dels últims anys. «Buscar la sobirania europea significa dissenyar el futur de l’Europa que volem, no de la que volen uns altres», va dir Draghi en la roda de premsa conjunta amb Macron, qui va ressaltar que París i Roma comparteixen una visió d’una Europa «més integrada, democràtica i sobirana» i que la seva relació s’ha mantingut fins i tot «en els períodes més difícils», com en la pandèmia.

El pacte segellat per Draghi i Macron en un acte solemne i emotiu a l’edifici símbol del poder italià, el Palau del Quirinal, i en presència del cap de l’Estat italià, Sergio Matarella, suposa un avanç en la col·laboració bilateral en política exterior, seguretat i defensa, justícia, política migratòria, cooperació econòmica i industrial, educació i cultura, entre d’altres.

Però aquesta aliança té també una altra finalitat: afavorir un front comú de París i Roma, per donar pes a tots dos països, en un moment delicat per a l’equilibri de poders a la Unió Europea amb la marxa de la canceller alemanya, Angela Merkel.