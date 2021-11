Una dona de mitjana edat ha estat víctima la passada nit de dissabte d'una agressió sexual en la via pública, en el centre de Barcelona, segons han informat a EFE fonts de la Guàrdia Urbana i els Mossos. L'agressió ha tingut lloc sobre les nou de la nit al carrer d'Aribau, cantonada amb Diagonal, on la dona, de més de quaranta anys, ha estat assaltada per un home en la via pública.

Després dels fets, la víctima ha estat traslladada a l'Hospital Clínic de Barcelona per a ser atesa.

Els Mossos han obert una recerca sobre aquest cas per a conèixer totes les seves circumstàncies al mateix temps que busquen a l'agressor.