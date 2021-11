El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha incorporat aquest novembre 49 paraules, com coronavirus, covid, cribrar o fotut, i ha introduït 193 modificacions en termes com clatellada, aforament, còmplice, ferro o reticent.

D’entre els articles, destaquen adjectius provinents de participis de passat, el significat dels quals no es desprèn dels significats del verb, com uniformat, viatjat, viscut, fotut, cardat o fumut. Les modificacions incorporades inclouen addicions, esmenes o supressions que poden afectar les diferents informacions d’un article del diccionari. Aquest mes sobresurten addicions de «sentits molt vius» en termes com clatellada (el fet de cobrar a algú una quantitat de diners excessiva), aforament (nombre màxim autoritzat de persones que es pot admetre en un local públic en un moment determinat), còmplice (persona que té avinença amb una altra) o ferro (corrector dental). A més, s’han afegit locucions com: «Avall que fa baixada», «dia a dia», «cada dos per tres», «d’una hora lluny», «en tot moment», «en síntesi», «fer el ronso» i «sol com un mussol».