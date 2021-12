El papa Francesc ha acceptat la renúncia de l’arquebisbe de París, Michel Aupetit, que va posar el càrrec a disposició del pontífex després que la premsa francesa revelés que va mantenir una relació amb una dona el 2012. Aupetit va anunciar divendres passat que havia posat el seu càrrec a disposició de Francesc després de negar les informacions publicades pel setmanari Le Point, segons les quals hauria tingut un idil·li amb aquesta dona, però reconèixer una «relació ambigua», segons la diòcesi, cosa que el va portar a apartar-se «per no perjudicar» la institució. «Els dolorosos esdeveniments de la setmana passada, sobre els quals ja he parlat, em van portar a posar la meva missió a les mans del papa Francesc per preservar la diòcesi de la divisió que sempre provoquen la sospita i la desconfiança», va assegurar el ja exarquebisbe sobre la decisió del pontífex.