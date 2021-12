El Departament de Salut reprèn avui l’estratègia de vacunació amb punts mòbils amb dos vehicles de l’automobilística Seat, tal com va fer al juliol. El primer dels camions iniciarà l’activitat avui a la zona de La Maquinista de Barcelona. El segon s’ubicarà a la zona metropolitana nord i iniciarà la vacunació demà i dimecres a Badalona. Aquests punts de vacunació estaran disponibles per a tota la població que es vulgui vacunar amb cita prèvia, per facilitar la gestió en aquests punts mòbils, i el seu horari serà de nou del matí a vuit del vespre. També s’instal·laran dos punts fixos, un a la Casa Seat de Barcelona i un altre al centre mèdic annex a les instal·lacions de la companyia a Martorell.

Els interessats hauran de demanar cita al portal vacunacovidsalut.cat. S’ha previst que s’administrin 8.000 dosis diàries de vacunes contra la covid-19.