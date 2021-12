La comissió de l’Estatut del Diputat va aprovar ahir un dictamen amb els vots favorables de tots els grups menys Vox, Cs i PPC en el qual es manté l’escó del diputat de la CUP Pau Juvillà, inhabilitat aquesta setmana, fins que no hi hagi «una sentència ferma».

El dictamen, que havia estat pactat prèviament entre ERC, JxCat i la CUP, va ser avalat també pel PSC-Units i En Comú Podem, i estipula que no hi ha cap «causa d’incompatibilitat» ni cap «circumstància» que afecti la condició de diputat de Juvillà. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat per desobediència Juvillà a sis mesos d’inhabilitació per exercir càrrec públic i a pagar una multa de 1.080 euros per no retirar llaços grocs de l’Ajuntament de Lleida l’any 2019. El republicà Jordi Albert va indicar que la comesa d’aquesta comissió «és observar el Reglament del Parlament i el Codi de Conducta dels diputats» i va apuntar que el que diu l’article 24 «és claríssim» i «no pertorca retirar l’acta a Juvillà», mentre que el diputat sallentí de JxCat David Saldoni va recordar que Juvillà ha anunciat la seva voluntat de recórrer la sentència.

En representació de la CUP, Xavi Pellicer va agrair el suport rebut per a Pau Juvillà i va considerar que l’Estat espanyol i els seus tribunals «estan aplicant el dret penal de l’enemic» i que fa falta «donar una resposta col·lectiva» i «blindar la sobirania del Parlament».