La població de 85 anys i més va disminuir el 2020 a Catalunya respecte a l’any anterior per primera vegada en quatre dècades per l’impacte de la covid. Són dades definitives de l’1 de gener del 2021 de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), publicades ahir. Així, aquest grup de població es va situar en 249.555 persones (83.292 homes i 166.263 dones), 1.128 persones menys que l’1 de gener del 2020. La disminució de la població d’edats avançades ha aturat el procés de sobreenvelliment, que ha passat de 17,1 persones majors de 85 anys per cada 100 de més de 65 anys el 2020 a 16,9 el 2021. D’altra banda, el Barcelonès, el Pallars Jussà, el Segrià i la Ribera d’Ebre són les úniques comarques que han perdut població.

La població resident a Catalunya era de 7.739.758 persones a 1 de gener del 2021, segons les estimacions de l’Idescat. Aquesta xifra representa un augment de 17.555 habitants respecte d’un any enrere. La migració de l’estranger ha estat l’únic component positiu del creixement de la població el 2020 (48.139 persones). En canvi, l’aportació del creixement natural ha estat de -21.320 persones (58.464 naixements menys 79.784 defuncions) i la del saldo migratori amb la resta d’Espanya, de -8.971 persones. En termes relatius, el 2020 la població ha crescut el 2,3 per cada mil habitants, com a resultat d’un creixement migratori del 5,1‰ i d’un creixement natural o vegetatiu del -2,8‰. Per la seva banda, la Cerdanya (37,9‰), l’Alta Ribagorça (29,6‰) i el Pallars Sobirà (28,2‰) són les comarques que tenen més creixements en termes relatius. L’envelliment de la població presenta diferències importants al territori. El percentatge de població de 65 anys i més a Catalunya és del 19,0%, i en sis comarques, almenys una quarta part de la població té 65 anys i més: la Terra Alta (29,4%), el Ripollès (25,7%), el Pallars Jussà (25,5%), les Garrigues (25,0%), la Ribera d’Ebre (25,0%) i el Priorat (25,0%). En canvi, l’Aran (15,2%) i les comarques del Gironès (15,7%), el Vallès Occidental (17,0%), el Vallès Oriental (17,1%) i el Tarragonès (17,3%) són les que tenen menor percentatge de població de 65 anys i més. Per edats decennals, els majors augments de població es produeixen en els grups de 45 a 54 anys (23.458) i de 55 a 64 anys (21.664). En canvi, les majors disminucions es registren als grups de 35 a 44 anys ( 34.347) i de 0 a 9 anys ( 22.732). El pes de la gent gran en relació amb els adults i els joves ha seguit augmentant. L’índex de dependència de la gent gran (nombre de persones de 65 anys i més i per cada 100 persones de 15 a 64 anys) ha passat de 28,8 a 28,9 i l’índex d’envelliment (persones majors de 65 anys per cada 100 menors de 15 anys) ha passat de 124,2 a 127,1.