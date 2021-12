Rússia no exigeix per a si condicions exclusives en l’esfera de la seguretat, però respondrà amb fermesa davant qualsevol pas hostil per part d’Occident, va advertir ahir el president rus, Vladímir Putin, en una reunió amb la plana major del Ministeri de Defensa rus. «No demanem per a nosaltres cap mena de condició exclusiva. Rússia advoca per una seguretat indivisible i d’igualtat a tot l’espai eurasiàtic», va afirmar a la televisió del país.

El mandatari rus va subratllar que en cas que Occident mantingui un línia «evidentment agressiva» Moscou respondrà amb «mesures tècnico-militars adequades» i reaccionarà «amb fermesa a aquests passos inamistosos». Rússia, va assenyalar, té tot el dret d’actuar amb la finalitat de «garantir la seva seguretat i sobirania». Putin va recalcar la «gran preocupació» de Moscou davant l’increment de la presència militar dels EUA i l’OTAN a les fronteres de Rússia i «la celebració de maniobres a gran escala, incloent exercicis no planificats». «Ens preocupa l’emplaçament prop de Rússia d’elements del sistema de defensa global antimíssils, situats a Romania, i el pròxim emplaçament de llançadores MK-41 a Polònia, que poden ser adaptades per Tomahawk», va assenyalar. Putin va dir que si aquesta infraestructura continua acostant-se a Rússia, el temps de vol dels míssils es reduiria a set o deu minuts i el de les armes hipersòniques a menys de cinc minuts.