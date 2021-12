El president rus, Vladímir Putin, no vol que les converses bilaterals que Rússia vol iniciar amb els EUA sobre la seguretat al continent europeu s’allarguin indefinidament. En la seva roda de premsa anual, el líder del Kremlin va mantenir ahir el to prebèl·lic de les seves últimes intervencions i va exigir rebre per part de Washington garanties immediates de seguretat. «¿Vostès m’exigeixen garanties a mi? Són vostès qui ens n’han de donar. I de manera immediata, no estancar les negociacions durant dècades», va advertir el màxim mandatari rus. El president rus va reiterar que el seu país no amenaça ningú i va justificar l’exigència d’un veto per escrit a l’ingrés de Kíev a l’aliança militar occidental.