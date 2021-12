Joan Carles I sol anar acompanyat per Abu Dhabi de l’hispanolibanès Abdul Rahman El Assir, un comerciant d’armes en crida i cerca internacional que va escapar d’Espanya després de defraudar gairebé 15 milions a Hisenda. El Assir, que va fugir fa tres anys per evitar el judici, resideix als Emirats Àrabs Units des de fa mesos i acompanya amb freqüència el rei emèrit al complex privat on viu el darrer des de la seva sortida d’Espanya l’agost del 2020, tal com van confirmar a El País testimonis presencials.

L’amistat entre tots dos es va iniciar als anys 80 i se sustenta en amics comuns i l’afició per la caça major. Ara, la proximitat física ha tornat a enfortir el nexe. Un portaveu de La Zarzuela es va limitar a dir que les activitats privades de Joan Carles I ja no depenen de la Casa del Rei. El seu advocat, Javier Sánchez Junco, va rebutjar fer declaracions. El Assir, clau en les exportacions armamentístiques d’Espanya els últims anys, va fugir del país fa tres anys, quan esperava ser jutjat per l’Audiència Provincial de Madrid per un presumpte frau a Hisenda de més de 14,7 milions d’euros el 2002 i el 2003. Llavors, la premsa va assenyalar El Assir com a excunyat i alhora empleat del traficant d’armes Adnan Kashogi, com a company de caça de Joan Carles I, integrant de la jet set de Marbella i assistent al casament d’Alejandro Agag i Ana Aznar. La Fiscalia, que diu que El Assir va fixar la residència a Espanya el 1999, l’acusava d’ometre conscientment la presentació de les declaracions tributàries relatives a l’IRPF corresponents al 2002 i al 2003. Segons l’acusació pública, l’empresari era propietari a Espanya de diversos immobles de luxe, d’un punt d’atracament d’un vaixell de grans dimensions i de diversos vehicles d’alta gamma, tot això a través de societats instrumentals i comprats i mantinguts amb fons rebuts de l’estranger des del BBVA Privanza Bank Jersey i el Banc Portuguès de Negocis. Per la seva banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va assegurar ahir que, més enllà de la presumpció d’innocència, els comportaments del rei emèrit «en absolut són exemplars ni són un model per a ningú», si bé va afegir que aquests comportaments «no poden entelar» la imatge de la institució.