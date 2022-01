Cap a les 2 del migdia, al Palau Firal de Manresa, on el cap de setmana també vacunen, va baixar una mica el ritme de les persones que, amb cita prèvia, hi van anar per rebre la tercera dosi, entre les quals un ciutadà que va obsequiar els professionals amb bombons.

Al pàrquing hi havia una vintena de cotxes aparcats. Des de les 9 del matí, quan va obrir, l’entrada de gent va ser constant. Gent com Maria Carme Merchante, del Pont de Vilomara, que explicava que havia demanat hora el dia 1 per si tenia efectes secundaris, «perquè demà tinc festa». L’acompanyava Josep Corominas, que definia l’estona com un «pim-pam». Rafel Sastre havia arribat de Sitges. El dia 4 marxa de viatge i en punts de vacunació més propers al seu municipi no havia trobat hora per vacunar-se ahir per tenir marge fins al dia del viatge si té algun símptoma.

A Maite Pladellorens, de Sant Vicenç de Castellet, la van avisar amb un SMS que li tocava la tercera dosi i va triar el dia 1 per tenir uns dies de tranquil·litat abans de tornar a la feina per si li provoca efectes secundaris. Comentava que s’havia posat la vacuna convençuda, i que «si fes falta una quarta dosi, també me la posaria, perquè això és una carnisseria». Pilar Sarrà, de Sant Fruitós de Bages, va triar el primer dia del nou any per vacunar-se perquè és autònoma i avui i demà té festa per poder descansar. «És el que toca», deia, tot i admetre que no és que li faci una il·lusió especial posar-se la vacuna, però, recordava, «ara les UCI estan plenes de no vacunats». Lamentava que si no se la posa tothom, no es farà net d’una vegada. La seva parella té hora dilluns, però va mirar si ahir l’hi podien posar per no haver-hi de tornar. Li van oferir com a solució que s’esperés fins a tres quarts de 3 de la tarda, un quart abans que tanqués portes el punt de vacunació, de manera que si sobrava alguna vacuna, li poguessin posar a ell. El personal va comentar amb satisfacció que tothom qui havia estat citat hi havia anat. Alguns, amb un obsequi inclòs.