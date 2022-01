La portaveu del Grup Popular al Congrés, Cuca Gamarra, ha admès que la «contrareforma laboral» que ha aprovat el Govern després de l’acord amb sindicats i patronal és «menys dolenta de l’esperat», però remarca que això no significa que per al seu partit «sigui suficient» perquè aspiren «a una cosa bona i de futur» i no a «alguna cosa que desfà un camí caminat».

En una entrevista concedida a Europa Press, Gamarra va criticar el reial decret llei aprovat pel Consell de Ministres perquè «deixa sense efecte aspectes de la reforma del 2012» de Mariano Rajoy, que ha permès aquests anys que Espanya «creï més de tres milions de llocs de treball». A més, va subratllar que aquesta norma del PP «va impulsar els ERTO», que han estat «clau» en la pandèmia «per sostenir les economies familiars».

Després d’assegurar que «les polítiques socialistes i comunistes estan situant Espanya a la cua d’Europa», va remarcar que el que Espanya necessita ara mateix «són unes polítiques diferents», amb «més flexibilitat» i «modernització» del mercat laboral, amb reducció de costos laborals i de les cotitzacions, i que aposti per mesures com la motxilla austríaca.

«Que al final la contrareforma hagi estat menys dolenta de l’esperat, no significa que per a nosaltres sigui suficient. Nosaltres aspirem no a una cosa una mica menys dolenta sinó a una cosa bona i una mica de futur, no a alguna cosa que desfà, a més, un camí caminat que ha estat bo per a Espanya», va avisar.

Preguntada per si hi va haver debat dins del PP sobre quina posició prendre davant l’acord de la reforma laboral, Gamarra va assenyalar que han tingut «molt clar» que no anaven a fer «ni un pas enrere en una reforma laboral, la del 2012, que tant i tan bo ha generat per a Espanya i tant de progrés ha portat fins a aquest moment». «Els passos, el PP els dona cap al futur», va subratllar.

Davant les crítiques d’ERC i Bildu a la reforma laboral pactada per sindicats i patronal, Gamarra va destacar que les «objeccions que posen ells i els que posa el PP són absolutament diferents» perquè els «socis del Govern plantegen una derogació absoluta» de la norma del 2012 i el seu partit vol millores «estructurals per abordar el futur».

Dit això, va augurar que al final arribaran a un acord amb el Govern com ha ocorregut altres vegades perquè «aquest és el millor Govern possible per a ells» i «com més feble sigui el Govern d’Espanya, a ells millor els va».

Per altra banda, Ciutadans considera «motiu de celebració» que les organitzacions empresarials i els sindicats hagin pactat la reforma laboral, i, encara que creu que el Parlament té legitimitat per modificar-la, obre la porta a no oposar-se a la seva convalidació en el Congrés.

«És una alegria que s’hagi arribat a un acord, sempre hem reclamat que qualsevol reforma laboral es portés a aquest efecte amb acord dels agents socials. En aquest sentit, crec que el Parlament té l’obligació moral de respectar aquest acord, però ha d’incorporar les seves pròpies decisions», va afirmar el portaveu adjunt de Ciutadans en el Congrés, Edmundo Bal.

En declaracions a Europa Press i en espera d’analitzar completament el decret llei, Bal va admetre que la reforma parteix del programa que Ciutadans va pactar amb el PSOE en la investidura fallida del 2016 i que l’acord dels agents socials inclou mesures que sempre ha defensat el partit taronja, com desincentivar la temporalitat, però també troba a faltar altres com la motxilla austríaca i critica mesures contra la flexibilitat del marc normatiu com la ultraactivitat dels convenis i la primacia dels convenis de sector, encara que sigui només a efectes salarials.