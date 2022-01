La batalla per la prefectura de l’Estat italià arribarà al Parlament el pròxim 24 de gener, quan començarà una carrera incerta en la qual sonen noms com el del president del Govern, Mario Draghi, o l’incombustible ex primer ministre Silvio Berlusconi, mentre augmenten les peticions perquè es voti una dona. «He convocat el Parlament a una sessió conjunta per a l’elecció del president de la República el 24 de gener a les 15.00 hores (14.00 GMT)», va revelar Fico en Facebook després d’enviar la convocatòria als «grans electors» per a la jornada que marcarà el tret de sortida de l’elecció.

Els partits ja estan immersos en la recerca del successor de Sergio Mattarella, perquè el consens resulta fonamental: sense majoria parlamentària es dissoldrien les cambres i es convocarien eleccions, cosa que beneficiaria l’extrema dreta, segons mostren els sondejos des de fa mesos. De moment han estat convocats 1.009 participants a les votacions al Palau de Montecitorio, seu de la Cambra Baixa, per triar el substitut de Mattarella, el mandat del qual expira d’aquí a un mes: 630 diputats, 321 senadors i 58 representants regionals.