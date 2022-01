El president del PP, Pablo Casado, va rebutjar ahir donar suport a la reforma laboral impulsada pel govern espanyol, després que el president Sánchez fes una crida a tots els grups parlamentaris perquè avalessin «formalment» la norma. Durant la seva intervenció telemàtica en la convenció intermunicipal a Castella i Lleó, Casado va assegurar que la reforma arriba «en el pitjor moment», subratlla que Espanya és el país europeu que «lidera les xifres d’atur» i que la normativa «no respon a les veritables necessitats del mercat». En el mateix parlament, el líder dels populars va demanar el cessament del ministre de Consum, Alberto Garzón, per dir a principis d’aquesta setmana que l’estat espanyol exporta carn «de mala qualitat». Sobre la reforma laboral, Casado va denunciar que Sánchez «no parla amb l’oposició«. «Fa el que li dóna la gana; primer deroga el que va fer el PP i després ens fa responsables de no donar-li suport», apunta. En aquest sentit, va assegurar que el president espanyol tampoc ha tingut en compte l’opinió del PP en contrareformes parcials com la de les pensions o l’educació i titlla Sánchez de «mentider, incompetent i arrogant». Pel que fa a les declaracions de Garzón, Casado creu que, si Sánchez no aconsegueix cessar-lo, haurà «d’assumir responsabilitats».