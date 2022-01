L’intendent Ramon Chacon serà el nou cap de la Comissaria General d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra, i Carles Hernández s’ocuparà de la Comissaria General d’Informació. El predecessor de Chacon, l’intendent Toni Rodríguez, serà el nou cap de l’Àrea Bàsica de Rubí. Aquests són alguns dels canvis del nou organigrama del cos, que inclou els nomenaments de David Boneta com a cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial i de Xavier Porcuna com a responsable de la Comissaria Superior de Coordinació Central. El Departament d’Interior va destacar en un comunicat que es tracta de la cúpula amb més presència de dones de la història, i que s’acosta a l’objectiu de la legislatura de com a mínim un terç de dones comandaments.

Després del nomenament del comissari Josep Maria Estela com a cap del cos, ahir es va fer pública la nova estructura dels Mossos. En l’àmbit territorial, Boneta liderarà la Comissaria Superior de Coordinació Territorial. Entre altres novetats en aquesta àrea, Josep Lluís Rossell serà el sotscap i el comissari surienc Miquel Esquius estarà al capdavant de la Regió Policial Metropolitana Sud, que inclou el Baix Llobregat Nord. Esquius es va incorporar el novembre del 2020 a la direcció operativa dels Mossos en el marc dels canvis que van suposar recuperar alts comandaments que hi havia abans de la destitució del major Trapero arran de l’aplicació de l’article 155. Del juny del 2019 al novembre del 2020, Esquius havia estat al capdavant de la regió policial del Pirineu Occidental. Pel que fa als serveis centrals, liderats pel comissari Porcuna, destaquen els nomenaments de Chacon i Hernández, però també hi ha altres novetats. Jordi Ferret serà el comissari a la Direcció General de la Policia; la intendenta Mónica Luis serà la nova cap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat, entre d’altres. Els canvis afecten 31 comandaments, 14 de provinents del territori i 17 que estaven destinats als serveis centrals. Interior va remarcar que aquesta serà la cúpula amb més presència de dones. La prefectura, formada per un terç de dones; la direcció estratègica amb un 50%; un 26% de dones a la direcció operativa i un 23% a les posicions de sots cap de Comissaries Generals o Regions Policials. La reestructuració de l’organització dels Mossos es consolidarà en una tercera fase de canvis que tindran lloc quan estiguin resoltes les convocatòries de promoció a les categories de comissari (6 places), intendent (10 places) i inspector (24 places) que es publicaran el proper mes de febrer.