El comissari europeu d’Agricultura, Janusz Wojciechowski, assegura a Efe que la carn espanyola no és de menor qualitat que la de la resta de la Unió Europea, en plena polèmica per les paraules del ministre de Consum, Alberto Garzón, sobre les macrogranges, però reconeix el «problema» amb el desenvolupament d’aquestes explotacions i diu que Brussel·les vol promoure les de petites dimensions. «La carn espanyola té la mateixa qualitat que altres carns europees i altres aliments europeus», diu, si bé rebutja valorar les paraules de Garzón. Segons el comissari, no hi ha «raó per a dir que la carn espanyola, és de menor qualitat que altres a la UE». «Però, per descomptat, tenim el problema amb el desenvolupament de l’agricultura a gran escala, especialment, en alguns sectors de la producció animal, com la carn de porc, els ocells de corral i les gallines ponedores», constata.