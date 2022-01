La Generalitat reservarà un 40% de les places a dones en les noves convocatòries dels cossos de seguretat i emergències com a mossos d’Esquadra, on actualment hi ha un 21% de presència femenina, o bombers, on el percentatge és de tan sols un 2%.

«És important fer les coses, prendre les decisions, passar de les paraules i els papers al diari oficial», va defensar en la presentació de la mesura el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, qui va emfatitzar que s’ha pres la decisió de reservar places a dones «per a major justícia, però també per a major eficàcia».

La reserva de places forma part d’un pla d’igualtat al Departament d’Interior, amb 158 accions concretes que inclouen reduir la bretxa salarial, augmentar la ràtio femenina als llocs de comandament, lluitar millor contra la violència masclista o adaptar uniformes, eines i instal·lacions existents. Elena va apuntar que s’han establert una sèrie de nous criteris de proves físiques entre d’altres bases per dur a terme la nova selecció respectant la reserva de places.

Mossos ja ha avançat la convocatòria de 840 places de nous agents (336 tocarien a dones) i s’espera que es convoquin cap a l’abril 100 places d’agents rurals i per al setembre, 240 places per al cos de bombers.

A la recerca de referents

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que va acompanyar Elena en l’anunci de la reserva de places, va assenyalar la importància d’augmentar la presència femenina als cossos de seguretat perquè les nenes i dones tinguin «referents» que elles també poden formar part d’aquestes professions. Més enllà, va recordar que la paritat és una obligació de la llei d’igualtat del 2015, així com dels tractats internacionals i que, segons els estudis interns, en els cossos de seguretat i emergències catalans no s’arribaria a la paritat sense accions positives com la reserva de places «fins a l’any 2144».

Tant Verge com diverses representants dels diferents cossos del Departament d’Interior, van explicar la importància per a elles i per a les seves companyes presents i futures dels plans d’igualtat que estan impulsant.