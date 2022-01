Judit Mas és la referent d’atenció a la ciutadania i una de les tres mebres de l’equip directiu del CAP de Sant Vicenç de Castellet, de l’Institut Català de la Salut (ICS).

Quines són les principals consultes que estan rebent aquests dies?

Ara tornem a tenir un pic molt elevat i el 90% de la nostra gestió està relacionada amb la covid. Molta part és telefònica però hi continua havent molta pressió de gent que ve presencialment. Molts es fan el test de la farmàcia però acudeixen a nosaltres per registrar el positiu.

Tot i això, des de la setmana passada a diverses farmàcies ja es poden comunicar els casos positius.

Sí, però molta gent encara no ho sap. I és molt important que se sàpiga perquè, un cop la farmàcia ho entra al sistema de salut, es rep un SMS i pot autogestionar la baixa des de casa, que li arriba de forma telemàtica. Malgrat això, cal tenir en compte que aquest procediment serveix per a qui no té símptomes, perquè si en té, ha de venir al CAP.

Quina feina o passos els comporta fer una baixa?

Hi ha hagut canvis, però fins ara s’havia de programar una visita presencial o telefònica amb el metge, fer la visita, el metge proposava la baixa, en el que nosaltres en diem una tasca administrativa, i llavors la imprimíem o enviàvem per correu electrònic a l’usuari. Ara, simplement es fa la proposta de baixa, el metge l’accepta i se li dona al pacient, ja sigui impresa, si és al CAP, o per correu electrònic. És important saber que el rol de l’administratiu a la sanitat no és només el d’agafar el telèfon o atendre la gent al mostrador i programar cites. Hi ha moltes gestions que fem que són les que permeten que tot el sistema funcioni.