L’Ajuntament de Badalona preveu acabar el cap de setmana sense que cap dels desallotjats de la nau del carrer Progrés dormi al carrer. Després que divendres s’activés el decret d’emergència i que unes 44 persones acceptessin traslladar-se en un alberg municipal per un termini de tres mesos, el regidor de Serveis Socials, David Torrents, assegura que s’està treballant per convèncer un per un aquells qui no van acceptar l’oferiment i que van passar la nit al ras a la plaça del Cotonifici, just a tocar de la nau desocupada, que ha estat blindada i protegida.

En total unes vuit persones van dormir la nit de divendres a dissabte a la plaça, fins que a primera hora del matí agents de la Guàrdia Urbana els van despertar per recollir tot el campament i facilitar la tasca al servei de neteja. El consistori també treballa amb els veïns per abordar els problemes de convivència i soroll que es deriven del campament improvisat, on hi van fer nit unes vuit persones.