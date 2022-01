Un home va aconseguir fugir després d’haver ferit presumptament dos homes amb arma de foc. Els ferits es troben ingressats a l’Hospital del Mar i Sant Pau, i, segons les primeres informacions, no estaven en estat crític i no es temia per la seva vida.

El tiroteig , segons les primeres hipòtesis, s’hauria pogut produir per un assumpte de drogues. Els Mossos van rebre l’avís poc abans de les 3 de la tarda i van activar un dispositiu per arrestar l’home, que d’entrada donaven per fet que es trobava atrinxerat en un pis del carrer Maresme del districte de Sant Martí. Però no van trobar ningú al pis on creien que s’havia atrinxerat l’home, ubicat al passatge Foret, entre els carrers Maresme i Pere IV. Ahir a les 9 del vespre continuava la recerca de l’autor dels trets amb una ampliació del dispositiu dels Mossos en altres zones de la ciutat, i amb el Grup Especial d’Intervenció (GEI), l’ARRO, mitjans aeris i agents de seguretat ciutadana.