El tiroteig de dissabte al districte barceloní de Sant Martí, en què dues persones van resultar ferides, podria estar vinculat al tràfic de marihuana i, de fet, s’han trobat plantes d’aquesta droga al pis on es creia que s’havia atrinxerat l’autor dels trets.

Així ho va apuntar ahir en una entrevista a RAC1 el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, en ser preguntat per la recerca sobre el tiroteig de dissabte, que durant tres hores va mantenir en suspens els Mossos d’Esquadra en creure que l’autor dels trets s’havia atrinxerat en un habitatge situat al passeig Foret, al costat de la Rambla Prim.

Finalment, els agents van accedir a l’interior de l’habitatge i van constatar que l’autor dels trets, que segueix en crida i cerca, no hi era, i en l’escorcoll de l’immoble hi van trobar plantes de marihuana. La policia catalana va detenir ahir un sospitós per la seva presumpta relació amb el tiroteig tot i que, segons va precisar Elena, està descartat que sigui l’autor dels trets. Després d’aclarir que s’està investigant encara si el tiroteig pot obeir a un enfrontament entre bandes pel cultiu de marihuana, Elena va remarcar que el tràfic de cànnabis és un problema al qual s’enfronta tot el sud d’Europa, i especialment Catalunya, perquè és territori fronterer amb França.