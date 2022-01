La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha reconegut que el sensellarisme és un problema «greu» a tot Catalunya, «sobretot als municipis més grans» i va xifrar en unes 10.000 les persones que no tenen llar o que malviuen en assentaments irregulars.

En una entrevista a TV3, la consellera es va referir a la problemàtica de les persones que viuen en barraques, com en el cas de Montcada i Reixac, on fa una setmana van morir dues persones pel fum ocasionat per un foc encès en intentar escalfar-se.

Segons la consellera, el barraquisme «no es pot solucionar només a escala municipal» i en el seu abordatge hi «han de participar totes les administracions, des de la Generalitat i, en alguns casos, fins a l’administració de l’Estat». Cervera va assegurar que des de la conselleria «ens estem començant a trobar amb tots els ajuntaments de més de 20.000 habitants per dur a terme convenis bilaterals», per la qual cosa va reconèixer que «ens hem d’asseure amb l’Ajuntament de Montcada i amb molts altres».

Cervera va anunciar que la conselleria té redactat un pla «per abordar el sensellarisme en el seu conjunt», que «està a punt de passar pel Govern per a la seva aprovació» i que arrencarà amb una inversió inicial de 12 milions d’euros per començar a treballar el sensellarisme, i que disposarà d’11 milions d’euros més com a ajudes d’urgència per pagar conceptes com subministraments d’energia o lloguer. L’actuació preveu 4 fases. En la primera s’abordarà el problema de les persones que viuen al carrer, en la segona la de les que viuen en barraques o albergs i en les següents, les persones que són susceptibles de ser desnonades o que viuen en un mateix habitatge, i que la Generalitat ha calculat que en són unes 50.000. El sensellarisme no és «solament falta d’habitatge», sinó que moltes vegades existeixen «problemes de salut, de salut mental, de manca d’ocupació o de formació» i per això el marc «facilitarà treballar de manera conjunta i holística amb tots els departaments» com Afers Socials, Habitatge i Treball, entre d’altres, va afirmar la consellera. Cervera va destacar el «canvi mental» que implica el pla per abordar el sensellarisme a partir de la implicació d’ajuntaments i Generalitat, que «ens hem de posar a treballar d’una manera conjunta» tenint en compte que «cada assentament té característiques individuals».

Quant al desallotjament de la nau ocupada a Badalona, la consellera va dir que «queden unes 10 o 15 persones» per reallotjar i es va posar «a la disposició de l’Ajuntament» per buscar vies de solució.