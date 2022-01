El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va augurar ahir la conformació d’un «front comú» dels socis d’esquerres del govern espanyol –va citar Bildu, el BNG, la CUP, Més País i Compromís- contra la reforma laboral de la vicepresidenta Yolanda Díaz, a qui acusa de plantejar els contactes com un «xantatge» on cal donar suport al text sense que es canviï «ni una coma». Rufián ha rebutjat l’oferiment del govern espanyol d’introduir les seves demandes sobre la reforma laboral a altres modificacions legals. Els precedents, recorda, demostren que l’executiu després no compleix, i «el que no tanquem ara no ho tancarem».

«No hi haurà segona part de la negociació», va afirmar Rufián en una roda de premsa on –tal com havia fet al matí a Catalunya Ràdio- va qualificar la reforma acordada entre el govern espanyol i els agents socials de «maquillatge». Va anar més enllà per assenyalar la vicepresidenta segona i ministra de treball, Yolanda Díaz. ERC, va dir, «no negocia ni vota projectes personals». «El govern espanyol ens diu que no es toca ni una coma, i si no es mouen ERC votarà que no», perquè «quan tu inicies una negociació dient que no es toca ni una coma, no és una negociació, sinó un xantatge».

Rufián va insistir que la seva formació reclama que es doni compliment a sis punts: recuperar les indemnitzacions a 45 dies per any treballat, eliminar la bretxa salarial, establir els salaris de tramitació, potenciar la inspecció de treball, lluitar contra la precarietat i recuperar la prevalença dels convenis autonòmics. La qüestió, va dir, va més enllà de la petició d’ERC perquè es recuperin la prevalença dels convenis autonòmics, perquè ERC està al Congrés per introduir canvis que millorin la vida dels ciutadans «independentment d’on visquin».