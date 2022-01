Els Mossos d’Esquadra han detingut un camioner i n’investiguen un altre per la seva responsabilitat en l’accident de dimecres a l’autopista AP-7, en el qual va morir una persona, ja que van aturar els vehicles en aquesta via a l’altura d’Agullana per barallar-se per una discussió de trànsit prèvia.

Segons la policia catalana, prèviament els camioners havien mantingut una discussió al volant per un problema de circulació i van decidir aturar els vehicles i seguir la baralla al voral, on un d’ells va clavar unes tisores a l’abdomen de l’altre.

Mentre els dos camioners discutien, un turisme va xocar amb els camions i un tercer camió va envestir l’automòbil, el conductor del qual va morir. Els fets van passar cap a les 18.50 hores, quan els agents van ser requerits a causa d’un accident entre diferents camions a l’AP-7 i, en arribar, van comprovar que dos camions ocupaven part del carril dret de circulació i el voral.

Segons van esbrinar els Mossos, els xofers causants del sinistre havien aturat els seus camions per continuar amb una discussió de trànsit que havien iniciat mentre conduïen per l’autopista AP-7. Els Mossos han detingut l’agressor, un home de 54 anys i nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat vial per originar un greu risc per a la circulació, un altre d’homicidi per imprudència greu i un tercer de danys i lesions.

A més, també s’investiga l’altre xofer, de 48 anys i també de nacionalitat espanyola, pel mateix delicte contra la seguretat vial, per conducció temerària, per homicidi per imprudència greu i per danys. Aquest camioner ferit va ser traslladat a l’Hospital Comarcal de Figueres, on va ser atès pels serveis mèdics i ahir ja va ser traslladat a planta.

Com a resultat de l’accident, el conductor del turisme, que de moment no ha pogut ser identificat, va morir i el tercer camioner implicat va quedar ferit lleu.