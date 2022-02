Irlanda del Nord torna estar sense govern i la raó és el Brexit. El ministre principal nord-irlandès, Paul Givan, del Partit Unionista Democràtic, va anunciar dijous la dimissió en protesta pels controls duaners entre Gran Bretanya i Irlanda del Nord que imposa l’aplicació del protocol en vigor des de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. El sistema de govern compartit entre unionistes i republicans implica que la dimissió de Givan comporta el cessament automàtic de la viceministra principal, Michelle O’Neill, del Sinn Féin. L’Executiu ha quedat en suspens i la vida política nord-irlandesa paralitzada un cop més. Els unionistes no han acceptat mai el protocol. Per a ells implica crear una frontera inadmissible entre Irlanda del Nord i la resta del Regne Unit. «Les nostres institucions s’han tornat a posar a prova un cop més. El delicat equilibri creat pels acords de Belfast i St. Andrew s’ha vist afectat per l’acord entre el govern del Regne Unit i la Unió Europea, que va crear el protocol d’Irlanda del Nord», va dir Givan.