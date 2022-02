Milers de persones contràries a la vacunació contra la covid han convocat per a dissabte una concentració a París amb l’eslògan «Comboi de la Llibertat», inspirat en la protesta de camioners del Canadà. La crida s’ha fet per Facebook i Telegram. A la cita s’hi havien sumat dilluns 23.000 persones per fer una acció a escala nacional en defensa «del respecte de les llibertats i els drets fonamentals». Les plataformes han aconseguit en pocs dies més de 300.000 visites. És sis combois de vehicles previstos provinents de diverses ciutats.