Col·legis professionals de l’àmbit de la salut han reclamat al Govern central els fons covid per a aquest 2022 i que aquests recursos deixin de considerar-se com extraordinaris, perquè la pandèmia no s’ha acabat i ha evidenciat la necessitat d’aplicar canvis «urgents» que cal finançar. Deu col·legis professionals de Catalunya, entre els quals els de metges, farmacèutics i infermeres, van fer públic ahir un comunicat conjunt per reclamar els fons covid-19, uns recursos extraordinaris que el Govern espanyol va destinar a les autonomies fins a l’any passat, però que no han tingut continuïtat el 2022. Malgrat haver arribat «a l’etapa de control» de la covid, els col·legis veuen «imprescindible entendre i reconèixer que la pandèmia encara no s’ha acabat i que el sistema sanitari necessita reforços, tant pressupostaris com de recursos humans, per afrontar l’activitat habitual i estar preparat per a noves onades o noves pandèmies».