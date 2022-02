La conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid va adjudicar un dels seus últims contractes d'emergència –sense publicitat ni complint amb els procediments habituals de contractació pública- a un soci de la mare de la presidenta Ayuso, segons ha destapat aquest dissabte el diari 'Público'. En concret, un contracte del 10 de gener passat per un valor de 925.000 euros per adquirir 25 respiradors Biolight meditech per als centres hospitalaris del Servei Madrileny de Salut. L'administrador únic de l'empresa adjudicatària Prhoinsa S.A., Juan Carlos Herrero Casasola, comparteix quatre societats mercantils amb la mare de la presidenta Ayuso, Isabel Ayuso Puente, segons dades del Registre Mercantil.

Juan Carlos Herrero Casasola i Isabel Ayuso Puente estan vinculats a les societats MC Infortécnica SL (50% de participació cadascun), MC Beauty & Soul SL (ell administrador únic i ella, apoderada), Hamilton Medical España S.A. (ell conseller i ella, sòcia) i MC Hispámerica SL (ell administrador únic i ella, apoderada), segons ha detallat el diari 'Público', que ha intentat posar-se en contacte sense èxit amb Herrero Casasola. El rotatiu es qüestiona si la presidència de la Comunitat de Madrid –en mans de la filla de la seva sòcia- ha pogut influir d'alguna manera en la concessió d'un contracte 'a dit' i sense convocatòria de cap concurs públic a Prhoinsa S.A. No obstant això, el procediment d'emergència amb el qual es va adjudicar aquest contracte de 925.000 euros a Prhoinsa S.A., està recollit a l'article 120 de la Llei de Contractació del Sector Públic, que estableix que en esdeveniments catastròfics –com la pandèmia de covid-19- podran contractar lliurement i sense estar lligades als requisits formals establerts per la legislació, encara que l'import fregui el milió d'euros..