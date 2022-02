La USTEC ha qualificat «d’impossible» avançar el curs escolar al dia 5 de setembre i ha amenaçat de convocar més jornades de vaga després dels cinc dies d’aturada el mes de març «si no s’avança en la negociació». «No descartem res. El punt número u no és el calendari, sinó que se’n escolti», va afirmar la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, a l’emissora Rac1. «El tema del calendari és la gota que ha fet vessar el got. No volem començar el curs perquè no se’ns escolta i no consentim més aquest menyspreu», va insistir Segura.

Per la seva banda, la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, va qualificar de «desproporcionada» l’aturada i la va considerar «més laboral que pedagògica». «La societat no l’entén», va etzibar Gomà a Catalunya Ràdio.

«És una proposta política»

«No hem de negociar el que és una proposta política. No necessitem el vistiplau dels sindicats per tirar endavant polítiques educatives que creiem que són bones», va continuar Gomà, que d’aquesta manera tancava la porta a negociar aquest avançament escolar als dies 5 i 7 de setembre, que considera «definitiu». «El curs escolar pot començar perfectament abans. Organitzarem la comunicació i el tancament de plantilles un mes abans perquè es pugui organitzar el curs», va remarcar la secretària general d’Educació.

Fonts del sindicat USTEC van voler recordar, però, que les adjudicacions es fan a finals de curs i això els faria arribar molt justos al nou calendari escolar. «Ens arriba personal l’1 de setembre. La majoria serà nou i s’haurà de posar al dia d’un centre que no coneix, d’un projecte educatiu que no coneix i d’un personal que no coneix», va enumerar Segura als micròfons de Rac1.

De fet, la portaveu nacional del sindicat USTEC va assenyalar que tampoc té sentit començar els preparatius el mes de juliol perquè els interins que es queden als centres «no tenen assegurat continuar-hi».

Per la seva banda, la responsable de personal docent de CCOO, Marga Romartínez, va precisar que els cinc dies de vaga al març «encara no estan concretats». «La decisió està presa, però si encetem una nova negociació real, en parlarem. Sempre que no hi hagi imposicions», va afirmar Romartínez, que lamenta que la conselleria d’Educació «ofereixi diàleg però no negociació». «La reunió amb el conseller va ser formal i distesa, però quan vam tocar la retirada del calendari per començar de zero la negociació, la cosa va canviar», va criticar la responsable de personal docent de CCOO.

El conseller va comparèixer ahir davant un ple extraordinari del CEC, en el qual durant una mitja hora va exposar el canvi de calendari davant un aforament de mig centenar de representants dels sindicats, associacions municipalistes, associacions de famílies, estudiants i moviments de renovació pedagògica que formen part del CEC. Després de la reunió, el conseller va insistir que l’avançament del curs és una mesura «àmpliament compartida per la societat en els últims anys» i que «beneficia l’alumnat», per això, va recalcar, «avançarem el curs». La decisió, que «està presa», és «compatible amb el debat, el consens i el diàleg», va afegir el conseller, que es va referir al fet que Educació està «oberta a valorar les aportacions que faci el CEC» per «desplegar la mesura», però va insistir que el curs començarà el 5 de setembre a les escoles i el dia 7 als instituts.

El vocal de la junta de les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC), Jordi de Carreras, va observar «contradiccions» en el discurs del conseller, ja que «d’una banda afirma que hi ha temps» per aplicar el nou calendari «i per una altra demana tramitació d’urgència per part del CEC».

El Consell Escolar demana una moratòria sobre el nou calendari i Educació s’hi nega

La majoria de les entitats del Consell Escolar de Catalunya (CEC) ha demanat al conseller d’Educació, Josep González-Cambray, una moratòria d’un any per debatre la modificació del calendari escolar, i el conseller s’hi ha negat argumentant que «hi ha unanimitat en què es tracta d’una mesura bona per a l’alumnat» i que «hi ha temps per aplicar-la».