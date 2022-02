Una jutge de Barcelona ha condemnat a sis mesos de presó al primer votant de l’1-O que va seure al banc dels acusats, per agredir dos guàrdies civils desplegats per impedir el referèndum en un ambulatori de Sant Andreu de la Barca.

En la sentència, que la defensa ha recorregut, la titular del jutjat penal 2 de Barcelona condemna al processat per d’atemptat a l’autoritat i un delicte lleu de lesions i l’obliga a indemnitzar amb 500 euros un agent que va resultar ferit, a més d’una multa de 210 euros.

La condemna, que va avançar el digital Elnacional.cat, és la primera que s’imposa a un dels votants de l’1-O que es van concentrar als centres on hi havia urnes ’evitar que la policia impedís el referèndum, com ordenava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La sentència, sosté que l’acusat estava a la «primera línia» d’un grup de manifestants que impedien el pas a tres agents uniformats de la Guàrdia Civil que van anar a l’ambulatori per donar compliment a l’ordre del TSJC.

Segons la jutge, el processat va agafar per la cintura un sergent de la Guàrdia Civil i en va empentar a un altre, la qual cosa va provocar que tots dos caiguessin per una escala. Un cop a terra, diu la magistrada, l’acusat «va clavar el seu colze al coll de l’agent» i li «va immobilitzar» el braç, de manera que el guàrdia civil va haver de demanar ajuda als seus companys per desfer-se d’ell. Davant els «crits d’auxili» de l’agent, afegeix la sentència, dos guàrdies civils van acudir en la seva ajuda i van procedir a la «reducció de l’acusat, utilitzant la força mínima indispensable». En el moment de la detenció, afegeix la sentència, l’acusat va mossegar la mà a un dels agents, encara que no li va provocar cap lesió atès que aquest anava proveït d’uns guants antitall.

«L’acusat no es trobava exercint el dret de manifestació pacífica que s’al·lega, sinó que la seva actuació tenia per finalitat que la força actuant no pogués entrar a l’edifici on es trobaven instal·lades les urnes i requisar les mateixes, en compliment del mandat judicial referit», manté la jutge.