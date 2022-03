El comissari cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela, ha garantit que adequaran les seves estratègies en ordre públic al que decideixi el Parlament, però va avisar que necessiten tenir les «eines necessàries» per ser eficacos a restablir l’ordre públic i la pau social. Ho va indicar Estela en la seva intervenció a la comissió d’estudi del model policial al Parlament, constituïda després d’una promesa d’ERC a la CUP per a la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat, després que una jove perdés un ull per un projectil de foam a les protestes per l’empresonament del raper Pablo Hasél.